Observatoire photographique du Paysage – sortie nature Parking de la mairie Caunay, 29 juillet 2023, Caunay.

Caunay,Deux-Sèvres

Venez découvrir les paysages du marais de Moquerat entre plaines et vallées à travers l’observatoire photographique du paysage,.

Après un temps de formation à l’implantation d’un observatoire photographique, les participants seront invités à réaliser leurs propres clichés et ainsi devenir les nouveaux « observateurs » d’un site naturel remarquable.

Inscription obligatoire : Simon Bouet 06 29 83 16 76

Sortie gratuite – Rendez-vous au parking de la mairie

Prévoir chaussures adaptées et appareils photos.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Parking de la mairie

Caunay 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the landscapes of the Moquerat marsh between plains and valleys through the photographic landscape observatory.

After a training session on how to set up a photographic observatory, participants will be invited to take their own photos and become new « observers » of a remarkable natural site.

Registration required: Simon Bouet 06 29 83 16 76

Free outing – Meet at the town hall parking lot

Bring suitable footwear and cameras

Venga a descubrir los paisajes del pantano del Moquerat entre llanuras y valles a través del observatorio fotográfico del paisaje.

Tras una sesión de formación sobre cómo montar un observatorio fotográfico, se invitará a los participantes a tomar sus propias fotos y convertirse en nuevos « observadores » de un paraje natural extraordinario.

Inscripción obligatoria: Simon Bouet 06 29 83 16 76

Salida gratuita – Cita en el aparcamiento del ayuntamiento

Llevar calzado adecuado y cámara fotográfica

Entdecken Sie die Landschaften des Moquerat-Sumpfes zwischen Ebenen und Tälern mithilfe des fotografischen Landschaftsobservatoriums.

Nach einer Einführung in die Einrichtung eines fotografischen Observatoriums werden die Teilnehmer aufgefordert, ihre eigenen Aufnahmen zu machen und so zu neuen « Beobachtern » eines bemerkenswerten Naturgebiets zu werden.

Anmeldung erforderlich: Simon Bouet 06 29 83 16 76

Kostenloser Ausflug – Treffpunkt: Parkplatz des Rathauses

Geeignete Schuhe und Fotoapparat mitbringen

