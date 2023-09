Itinérances Culturelles parking de la Mairie Casseneuil, 1 octobre 2023, Casseneuil.

Casseneuil,Lot-et-Garonne

Itinérances culturelles – Le chant des Fresques de la Vallée du Lot avec Yohan ARBONA Haute-Contre et Maria GARROUSTE, raconteuse de Pays.

Départ en car gratuit.

14h: parking de la Mairie de Casseneuil

14h30: devant le théâtre Georges-Leygues

15h30: Eglise Sainte Quitterie à Massels

Retour à 18h.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

parking de la Mairie

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Itinérances culturelles – Le chant des Fresques de la Vallée du Lot with Yohan ARBONA, countertenor, and Maria GARROUSTE, local storyteller.

Free coach departure.

2pm: Casseneuil town hall parking lot

2:30pm: in front of Georges-Leygues theater

3.30pm: Eglise Sainte Quitterie in Massels

Return at 18h

Itinerarios culturales – El Canto de los Frescos en el Valle del Lot con Yohan ARBONA, contratenor, y Maria GARROUSTE, narradora local.

Salida en autocar gratuito.

14:00 h: aparcamiento del ayuntamiento de Casseneuil

14.30 h: frente al teatro Georges-Leygues

15.30 h: iglesia Sainte Quitterie de Massels

Regreso a las 18h

Kulturreisen – Der Gesang der Fresken im Tal des Lot mit Yohan ARBONA Haute-Contre und Maria GARROUSTE, Erzählerin des Landes.

Abfahrt mit dem kostenlosen Bus.

14 Uhr: Parkplatz vor dem Rathaus in Casseneuil

14.30 Uhr: vor dem Theater Georges-Leygues

15:30 Uhr: Kirche Sainte Quitterie in Massels

Rückkehr um 18 Uhr

