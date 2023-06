Les balades gourmandes de Sandrine (Arras) Parking de la mairie Arras-sur-Rhône, 12 juin 2023, Arras-sur-Rhône.

Arras-sur-Rhône,Ardèche

Une balade de difficulté moyenne, qui permet d’accéder sur les hauteurs d’Arras/Rhône afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une dégustation de produits et vins locaux dans les vignes ou au caveau du vigneron. 5km et 230m de dénivelé..

à 18:00:00 ; fin : . EUR.

Parking de la mairie

Arras-sur-Rhône 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Follow us as we take you to a local brewery with Richard, a passionate brewer, for a discovery of beer. From malting to packaging, it will no longer hold any secrets for you! Use your senses during a delicious tasting session.

Este paseo de dificultad media le llevará a las alturas de Arras/Ródano para disfrutar de una espléndida vista panorámica del Ródano. A continuación, degustación de productos y vinos locales en los viñedos o en la bodega del viticultor. 5 km y 230 m de desnivel.

Eine Wanderung mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, bei der man auf die Anhöhen von Arras/Rhône gelangt, um ein herrliches Panorama über die Rhône zu genießen. Anschließend eine Verkostung lokaler Produkte und Weine in den Weinbergen oder im Weinkeller des Winzers. 5 km und 230 m Höhenunterschied.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche