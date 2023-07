Été Actif : descente en rappel Parking de la Halle Saint-Pardoux-la-Rivière, 10 août 2023, Saint-Pardoux-la-Rivière.

Saint-Pardoux-la-Rivière,Dordogne

Descendez le viaduc de Saint-Pardoux-la-Rivière en rappel d’une hauteur de 20 mètres.

Matériel fourni et encadrement par un professionnel diplômé BE Escalade.

Ouvert à tous à partir de 10 ans. 6 personnes maximum par groupe.

Prévoir casquette, baskets et de l’eau. Tarif 10€..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 11:30:00. .

Parking de la Halle

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Abseil down the Saint-Pardoux-la-Rivière viaduct from a height of 20 meters

Equipment provided and supervision by a professional with a climbing diploma

Open to all from 10 years old. 6 people maximum per group

Bring a cap, sneakers and water. Price 10€.

Descenso en rápel del viaducto de Saint-Pardoux-la-Rivière desde una altura de 20 metros.

Material proporcionado y supervisión por un profesional diplomado en escalada.

Abierto a todos a partir de 10 años. Máximo 6 personas por grupo.

Llevar gorra, zapatillas y agua. Precio: 10?

Seilen Sie sich aus einer Höhe von 20 Metern vom Viadukt von Saint-Pardoux-la-Rivière ab.

Material wird gestellt und die Betreuung erfolgt durch einen diplomierten Profi (BE Escalade).

Offen für alle ab 10 Jahren. Maximal 6 Personen pro Gruppe.

Mütze, Turnschuhe und Wasser mitbringen. Preis 10?

Mise à jour le 2023-06-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin