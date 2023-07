MARCHE AU PROFIT DES VACANCIERS ET DES TOURISTES Parking de la Grange Puton Remiremont, 8 août 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Marche au profit des vacanciers et touristes,

Les Amis de la Nature de Remiremont vous proposent ce mardi 08 août 2023 une marche l’après-midi sur le secteur du fort du Parmont, pas de l Âne et retour par Bienfaisy.

Distance : 9 km Dénivelé : 280 m

Niveau de difficulté : Moyen

Rendez-vous 13h 30 sur le parking de la Grange Puton à Remiremont.

Départ de la rando : Grange Puton

Observations :

– prévoir protection solaire et eau.

– le parcours est souvent ombragé, mais il y a des passages dégagés (notamment à cause des dégâts dus au Bostryche). Tout public

Mardi 2023-08-08 13:30:00 fin : 2023-08-08 17:30:00. 0 EUR.

Parking de la Grange Puton Route d’Hérival

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Walk for the benefit of holidaymakers and tourists,

On Tuesday August 08, 2023, Les Amis de la Nature de Remiremont propose an afternoon walk in the area of Fort du Parmont, Pas de l’Âne and return via Bienfaisy.

Distance: 9 km Ascent: 280 m

Level of difficulty: Medium

Meet at 1:30 pm at the Grange Puton parking lot in Remiremont.

Departure point: Grange Puton

Observations :

– bring sun protection and water.

– the route is often shaded, but there are some open stretches (notably due to damage caused by Bostryche)

Paseo en beneficio de los veraneantes y turistas,

El martes 8 de agosto de 2023, Les Amis de la Nature de Remiremont proponen un paseo vespertino alrededor del fuerte de Parmont, Pas de l’Âne y regreso por Bienfaisy.

Distancia: 9 km Desnivel: 280 m

Dificultad: Media

Cita a las 13h30 en el aparcamiento del Grange Puton en Remiremont.

Inicio del recorrido: Grange Puton

Observaciones :

– llevar protección solar y agua.

– el recorrido suele estar a la sombra, pero hay algunos tramos abiertos (sobre todo debido a los daños causados por Bostryche)

Wanderung zugunsten von Urlaubern und Touristen,

Die Naturfreunde von Remiremont bieten Ihnen am Dienstag, den 08. August 2023, eine Nachmittagswanderung im Bereich des Fort du Parmont, Pas de l’Âne und zurück über Bienfaisy an.

Entfernung: 9 km Höhenunterschied: 280 m

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Treffpunkt 13:30 Uhr auf dem Parkplatz der Grange Puton in Remiremont.

Start der Wanderung: Grange Puton

Bemerkungen:

– sonnenschutz und Wasser mitbringen.

– die Strecke ist oft schattig, aber es gibt auch freie Abschnitte (u. a. wegen der Schäden durch den Borkenkäfer)

Mise à jour le 2023-07-19 par OT REMIREMONT