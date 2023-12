Patinoire de Noël Parking de la Grange aux Dîmes Ouistreham, 4 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La patinoire est de retour pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Cette année, elle sera couverte ce qui permettra au plus grand nombre d’en profiter pleinement par tous les temps.

Les enfants (- de 18 ans) pourront y accéder pour 2€ et les adultes pour 4€. Le port de gants sera obligatoire. Les plus petits (jusqu’à 11 ans) devront être accompagnés d’un adulte. L’accès sera limité à 55 personnes en simultané, 45 minutes par personne.

Horaires d’ouverture :16 décembre : 10h-12h (créneau réservé aux familles – adultes + enfants) / 14h-22h3017 décembre : 10h-12h (créneau réservé aux familles – adultes + enfants) / 14h-20hDu 18 au 21 décembre : 16h-20h22 décembre : 16h-22h3023 décembre : 10h-12h (créneau réservé aux familles – adultes + enfants) / 14h-20hFermée les 24 et 25 décembreDu 26 au 29 décembre : 14h-20h30 décembre : 10h-12h (créneau réservé aux familles – adultes + enfants) / 14h-22h30Fermée les 31 décembre et 1er janvierDu 2 au 5 janvier : 14h-20hDu 6 au 7 janvier : 10h-12h (créneau réservé aux familles – adultes + enfants) / 14h-20h.

Parking de la Grange aux Dîmes Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The ice rink is back, to the delight of young and old alike! This year, the rink will be covered, so that as many people as possible can enjoy it, whatever the weather.

Children (under 18) can enter for 2? and adults for 4? Gloves must be worn. Younger children (under 11) must be accompanied by an adult. Access will be limited to 55 people simultaneously, 45 minutes per person.

Opening timesdecember 16: 10am-12pm (reserved for families – adults + children) / 2pm-10pmDecember 17: 10am-12pm (reserved for families – adults + children) / 2pm-8pmDecember 18 to 21: 4pm-8pmDecember 22: 4pm-10:30pmDecember 23 : 10h-12h (reserved for families – adults + children) / 14h-20hClosed December 24th and 25thDecember 26th to 29th: 14h-20h30 December: 10h-12h (reserved for families – adults + children) / 14h-22h30Closed December 31st and January 1stJanuary 2nd to 5th: 14h-20hJanuary 6th to 7th: 10h-12h (reserved for families – adults + children) / 14h-20h

Vuelve la pista de hielo, ¡para deleite de grandes y pequeños! Este año estará cubierta, para que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de ella con cualquier tiempo.

Los niños (menores de 18 años) podrán entrar por 2? y los adultos por 4? Es obligatorio llevar guantes. Los niños más pequeños (menores de 11 años) deberán ir acompañados de un adulto. El acceso estará limitado a 55 personas simultáneamente, 45 minutos por persona.

Horario de apertura16 de diciembre: de 10.00 a 12.00 h (reservado a familias – adultos + niños) / de 14.00 a 22.00 h3017 de diciembre: de 10.00 a 12.00 h (reservado a familias – adultos + niños) / de 14.00 a 20.00 h18 a 21 de diciembre: de 16.00 a 20.00 h22 de diciembre: de 16.00 a 22.30 h23 de diciembre: de 10.00 h a 12.00 h (reservado a familias – adultos + niños) / De 14.00 h a 20.00 hCierre los días 24 y 25 de diciembreDel 26 al 29 de diciembre: De 14.00 h a 20.30 h Diciembre: De 10.00 h a 12.00 h (reservado a familias – adultos + niños) / De 14.00 h a 22.30 hCierre los días 31 de diciembre y 1 de eneroDel 2 al 5 de enero: De 14.00 h a 20.00 hDel 6 al 7 de enero: De 10.00 h a 12.00 h (reservado a familias – adultos + niños) / De 14.00 h a 20.00 h

Die Eislaufbahn ist wieder da, um Groß und Klein zu begeistern! Dieses Jahr wird sie überdacht sein, damit möglichst viele Menschen bei jedem Wetter davon profitieren können.

Kinder (unter 18 Jahren) zahlen 2 Euro, Erwachsene 4 Euro. Das Tragen von Handschuhen ist Pflicht. Kleinere Kinder (bis 11 Jahre) müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Der Zugang ist auf 55 Personen gleichzeitig und 45 Minuten pro Person beschränkt.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt16. Dezember: 10:00-12:00 Uhr (nur für Familien – Erwachsene + Kinder) / 14:00-22:00 Uhr3017. Dezember: 10:00-12:00 Uhr (nur für Familien – Erwachsene + Kinder) / 14:00-20:00 Uhr18. bis 21. Dezember: 16:00-20:00 Uhr22. Dezember: 16:00-22:30 Uhr23. Dezember: 10:00-12:00 Uhr (nur für Familien – Erwachsene + Kinder) / 14:00-20:00 Uhr: 10-12 Uhr (Zeitfenster nur für Familien – Erwachsene + Kinder) / 14-20 UhrGeschlossen am 24. und 25. DezemberVom 26. bis 29. Dezember: 14-20.30 Uhr Dezember: 10-12 Uhr (Zeitfenster nur für Familien – Erwachsene + Kinder) / 14-22.30 UhrGeschlossen am 31. Dezember und 1. JanuarVom 2. bis 5. Januar: 14-20 UhrVom 6. bis 7. Januar: 10-12 Uhr (Zeitfenster nur für Familien – Erwachsene + Kinder) / 14-20 Uhr

