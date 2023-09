Marché mensuel de Cepoy – Vendredi Parking de la Girafe Cepoy Catégories d’Évènement: Cepoy

Loiret Marché mensuel de Cepoy – Vendredi Parking de la Girafe Cepoy, 6 octobre 2023, Cepoy. Cepoy,Loiret Le Marché de Producteurs revient !.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:30:00. .

Parking de la Girafe

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire



The Farmers’ Market is back! Vuelve el mercado agrícola Der Bauernmarkt kehrt zurück! Mise à jour le 2023-08-03 par OT MONTARGIS Détails Catégories d’Évènement: Cepoy, Loiret Autres Lieu Parking de la Girafe Adresse Parking de la Girafe Ville Cepoy Departement Loiret Lieu Ville Parking de la Girafe Cepoy latitude longitude 48.044167;2.740485

Parking de la Girafe Cepoy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cepoy/