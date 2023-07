Vide-grenier Parking de la gare Retournac, 13 mai 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Durant tous les samedis de l’été, profitez du vide-grenier pour chiner et trouver de bonnes affaires..

2023-05-13 07:00:00 fin : 2023-09-24 13:00:00. .

Parking de la gare avenue de la Gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Every Saturday throughout the summer, take advantage of the garage sale to find bargains and bargains.

Todos los sábados del verano, aprovecha la venta de garaje para encontrar gangas y chollos.

An jedem Samstag im Sommer können Sie auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen suchen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire