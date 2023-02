Les couleurs de la nuit Parking de la gare Mériel Catégories d’Évènement: Mériel

Val-d'Oise

Les couleurs de la nuit Parking de la gare, 15 juillet 2023, Mériel. Les couleurs de la nuit Samedi 15 juillet, 21h30 Parking de la gare La nuit, tous les papillons ne sont pas gris ! Certaines espèces disposent même de splendides couleurs ! À l’aide d’une lampe attractive, vous observerez au cœur du marais ces insectes volants, bien plus nombreux que les diurnes. En attendant l’arrivée des papillons vous assisterez à la projection en plein air d’un montage sur les papillons de nuit

Prévoir des lampes de poche et des vêtements chauds, les nuits sont fraîches. Parking de la gare 95630 Mériel Mériel 95630 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T19:30:00+00:00 – 2023-07-15T21:59:00+00:00

