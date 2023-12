Marche énergétique de l’hiver Parking de la Gare La Forest-Landerneau, 26 janvier 2024, La Forest-Landerneau.

La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2024-01-26 14:00:00

fin : 2024-01-26 16:00:00

Cette marche alterne des exercices de respiration en conscience avec des haltes de pratiques de Qi-Gong, et de yoga spécifiques aux méridiens de l’hiver.

Grâce au mixte de la marche et des exercices, et grâce à l’environnement naturel, le système immunitaire est renforcé, la capacité respiratoire améliorée, le système nerveux apaisé, la tension artérielle régulée, si la pratique est régulière.

Le circuit, long de 3 km, emprunte les magnifiques sentiers boisés du bord de l’Elorn à La Forest Landerneau.

Parking de la Gare Route de Beg Ar Groas

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne



