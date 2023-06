Vernissage URBX @Dép’Art Urbain #2 Parking de la gare Jean Lebas Roubaix, 15 juin 2023, Roubaix.

Vernissage URBX @Dép’Art Urbain #2 Jeudi 15 juin, 18h30 Parking de la gare Jean Lebas Gratuit – Sur réservation

A l’occasion du festival URBX, de nouvelles œuvres de street art prennent place dans le parking de la Gare de Roubaix avec Dép’art urbain#2 !

En 2021, le parking de la gare a accueilli les oeuvres d’une vingtaine d’artistes street art, se transformant en galerie à ciel ouvert, accessible à tous tous les jours !

A l’occasion du festival URBX, une dizaine de nouveaux artistes s’emparent du parking, des coursives au rooftop : Amsted, Samione, Kekli, Cannibal Letters, Enoraone, Katre, Noarnito…

La SEM Ville Renouvelée, Roubaix Tourisme / I Love Roubaix et la Ville de Roubaix organisent le vernissage de ce 2ème opus de Dép’art urbain, le jeudi 15 juin à partir de 18h30, avec un DJ set de I Bingi sound, et la présence de Kekli, Enoraone et Noarnito.

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T22:30:00+02:00

rooftop vernissage

URBX festival – Ville de Roubaix