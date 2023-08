MARCHE LOISIRS VÉLO HOMBOURG Parking de la Gare Hombourg-Haut, 17 septembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Organisée par Loisirs Vélo Hombourg – Rendez-vous sur le parking de la gare SNCF.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

Parking de la Gare RUE DU CHEMIN DE FER

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Organized by Loisirs Vélo Hombourg – Meet at the parking lot of the train station.

Organizado por Loisirs Vélo Hombourg – Punto de encuentro en el aparcamiento de la estación de tren.

Organisiert von Loisirs Vélo Hombourg – Treffpunkt auf dem Parkplatz des SNCF-Bahnhofs.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH