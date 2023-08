Randonnée Parking de la Galoche Dunières, 10 septembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

randonnée pédestre 7 et 14 km; VTT 20 et 37 km—départ parking de la Galoches.Un parcours voie verte sera également proposé aux poussettes et familles..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Parking de la Galoche

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



hiking 7 and 14 km; mountain biking 20 and 37 km?departure from the Galoches parking lot.a greenway route will also be available for baby carriages and families.

caminatas de 7 y 14 km; paseos en bicicleta de montaña de 20 y 37 km… con salida desde el aparcamiento de Galoches.También habrá una ruta verde para cochecitos de niños y familias.

wanderung 7 und 14 km; Mountainbike 20 und 37 km?Start auf dem Parkplatz La Galoches.Eine Strecke für Kinderwagen und Familien wird ebenfalls angeboten.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon