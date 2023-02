Promenons-nous en forêt de Vallières à la rencontre de la biodiversité ! Parking de la Forêt régionale des Vallières (GPS 48°54’03.7″N 2°42’49.1″E°) Annet-sur-Marne Catégories d’Évènement: Annet-sur-Marne

Seine-et-Marne

Promenons-nous en forêt de Vallières à la rencontre de la biodiversité ! Parking de la Forêt régionale des Vallières (GPS 48°54’03.7″N 2°42’49.1″E°), 25 mars 2023, Annet-sur-Marne. Promenons-nous en forêt de Vallières à la rencontre de la biodiversité ! Samedi 25 mars, 10h00 Parking de la Forêt régionale des Vallières (GPS 48°54’03.7″N 2°42’49.1″E°) Venez découvrir la forêt régionale de Vallières et apprendre à reconnaître ses habitants ! Cette sortie nature vous permettra de vous plonger dans l’univers naturaliste. Parking de la Forêt régionale des Vallières (GPS 48°54’03.7″N 2°42’49.1″E°) 77410 Annet-sur-Marne Annet-sur-Marne 77410 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+00:00 – 2023-03-25T11:00:00+00:00

Catégories d'Évènement: Annet-sur-Marne, Seine-et-Marne

Lieu Parking de la Forêt régionale des Vallières (GPS 48°54'03.7"N 2°42'49.1"E°)
Adresse 77410 Annet-sur-Marne
Ville Annet-sur-Marne
Age minimum 7
Age maximum 99

