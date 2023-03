Sur les traces des animaux de la forêt… Devenez pisteur ! Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Saint-Vrain Catégories d’Évènement: Essonne

Saint-Vrain

Sur les traces des animaux de la forêt… Devenez pisteur ! Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque, 18 novembre 2023, Saint-Vrain. Sur les traces des animaux de la forêt… Devenez pisteur ! Samedi 18 novembre, 09h00 Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Même si ses habitants sont discrets dans la journée, la forêt regorge des indices de passage, de chasse ou de repas des animaux qui la peuple. Profitant d’une promenade attentive et vigilante au coeur des bois, venez apprendre à lire les signes qui vous reconnecteront à la faune invisible qui vous entoure. Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Avenue de l’Obélisque, 91770 Saint-Vrain, France Saint-Vrain 91770 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 18 novembre, 09h00
Age min 6 Age max 90

