Dans le cadre de Jardins ouverts : Tresses et cordes naturelles Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque, 9 juillet 2023, Saint-Vrain. Dans le cadre de Jardins ouverts : Tresses et cordes naturelles Dimanche 9 juillet, 14h30 Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque L’art de la conception de la corde est ancien mais de plus en plus oublié de nos jours. Venez vous réapproprier ce savoir-faire précieux.

Nous découvrirons et récolterons les plantes qui peuvent être utilisées. Puis nous apprenderons à corder et échangerons sur les usages possibles de ces cordes faites-main. Parking de la Forêt régionale de Saint-Vrain, près de l’Obélisque Avenue de l’Obélisque, 91770 Saint-Vrain, France Saint-Vrain 91770 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T12:30:00+00:00 – 2023-07-09T15:00:00+00:00

