Tous en forêt ! Les forestiers vous rencontrent en Forêt régionale de Saint Eutrope Mercredi 27 septembre, 14h00 Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope

Quelles actions sont menées dans la forêt ? Quelle faune et flore s’y cachent ? Comment la forêt est gérée ? Pourquoi ? Où va le bois prélevé ? Autant de questions que vous pourrez poser aux forestiers et au personnel de l’ONF et d’Île-de-France Nature à l’occasion d’une balade commentée ! Sans inscription, venez à 14h au point de rendez-vous !

Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Rue des petits champs 91700 Fleury-mérogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Île-de-France

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

