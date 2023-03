Escapade au pas de l’âne ouverte aux personnes à mobilité réduite Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville Catégories d’Évènement: Frémainville

Escapade au pas de l’âne ouverte aux personnes à mobilité réduite Parking de la Forêt régionale de Galluis, 23 avril 2023, Frémainville. Escapade au pas de l’âne ouverte aux personnes à mobilité réduite Dimanche 23 avril, 14h30 Parking de la Forêt régionale de Galluis Animation accessible aux personnes en fauteuil et à mobilité réduite.

Grâce aux Vexines, partez à la découverte du Bois de Galluis avec votre guide et son âne ! Ces véhicules, mis à disposition par l’association Escapade Liberté Mobilité, vous permettront de profiter pleinement de cette sortie. Les enfants ne monteront pas sur l’âne mais pourront reposer leurs petites jambes en profitant eux aussi des Vexines, qui peuvent chacune accueillir un fauteuil roulant et une personne assise en plus d’un ou 2 enfants fatigués! Parking de la Forêt régionale de Galluis 1 Chemin de la Tourelle, 95450 Frémainville, France Frémainville 95450 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T14:30:00+02:00 – 2023-04-23T17:30:00+02:00

