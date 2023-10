Initiation à la pratique macro photographie Parking de la Forêt régionale de Bréviande, le long de la D82, face au restaurant Cesson, 1 juin 2024, Cesson.

Recherchons les petites bêtes et photographions les au plus près ! Nous découvrirons ensemble les techniques qui permettent de photographier de très près les insectes (Papillons, libellules, sauterelles, punaises) ainsi qu’araignées et batraciens sans oublier les fleurs et orchidées. Les résultats sont stupéfiants.

Apportez votre matériel, les animateurs vous aideront à démarrer et à progresser !

Parking de la Forêt régionale de Bréviande, le long de la D82, face au restaurant 3 Rue de Boissise, 77240 Cesson, France Cesson 77240 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T06:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Photographie macrophotographie

Serge Halleguen