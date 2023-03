Dans le cadre de Nuits des Forêts – Jeu de piste : les richesses cachées de la forêt de Bondy Parking de la Forêt régionale de Bondy Montfermeil Catégories d’Évènement: Montfermeil

Dans le cadre de Nuits des Forêts – Jeu de piste : les richesses cachées de la forêt de Bondy Parking de la Forêt régionale de Bondy, 17 juin 2023, Montfermeil. Dans le cadre de Nuits des Forêts – Jeu de piste : les richesses cachées de la forêt de Bondy Samedi 17 juin, 10h00 Parking de la Forêt régionale de Bondy Située dans un secteur fortement urbanisé au Nord-Est de Paris, la Forêt régionale de Bondy est un espace unique propice à de multiples activités. Les Franciliens ne s’y trompent pas : ils sont plus d’un million à la fréquenter chaque année ! Aménagée, cette forêt régionale est aujourd’hui traversée par de nombreux chemins et ponctuée de grandes pelouses. Le temps d’une balade, évadez-vous au sein de ce site situé aux portes de Paris et de son patrimoine naturel exceptionnel ! Un jeu de piste vous permettra de découvrir toutes ses richesses cachées. Parking de la Forêt régionale de Bondy 121 boulevard hardy 93370 Monfermeil Montfermeil 93370 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

