Sortie Nature « Oiseaux hivernants de la forêt d’Ifs » Parking de la Forêt d’Ifs Ifs, 10 décembre 2023, Ifs.

Ifs,Calvados

Sortie dans la forêt pour observer les oiseaux du bois, dont quelques espèces hivernantes avec le Groupe ornithologique normand.

Bonnes chaussures et jumelles conseillées. Réservations par SMS : Anaïs Wion anais@no-log.org 06 76 17 82 94.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 12:00:00. .

Parking de la Forêt d’Ifs Rue de Champagne

Ifs 14123 Calvados Normandie



Forest outing to observe woodland birds, including some wintering species, with the Groupe ornithologique normand.

Good shoes and binoculars recommended. Reservations by SMS: Anaïs Wion anais@no-log.org 06 76 17 82 94

Salida por el bosque para observar aves forestales, incluidas algunas especies invernantes, con el Groupe ornithologique normand.

Se recomienda llevar buen calzado y prismáticos. Reservas por SMS: Anaïs Wion anais@no-log.org 06 76 17 82 94

Ausflug in den Wald, um die Vögel des Waldes zu beobachten, darunter einige überwinternde Arten mit der Groupe ornithologique normand.

Gutes Schuhwerk und Fernglas empfohlen. Reservierungen per SMS: Anaïs Wion anais@no-log.org 06 76 17 82 94

