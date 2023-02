Contes et légendes (qui font peur)! Parking de la forêt, devant l’obélisque Saint-Vrain Catégories d’Évènement: Essonne

Saint-Vrain

Contes et légendes (qui font peur)! Parking de la forêt, devant l’obélisque, 28 octobre 2023, Saint-Vrain. Contes et légendes (qui font peur)! Samedi 28 octobre, 19h30 Parking de la forêt, devant l’obélisque Au gré d’une balade crépusculaire le soir d’Halloween, osez vous aventurer en forêt à la rencontre des sorcières, des créatures éthérées et des fantômes peuplant les bois. Découvrez les contes et légendes sur ces esprits qui s’éveillent le jour des Morts. Serez-vous assez brave pour entendre ces murmures d’outre-tombe ? Parking de la forêt, devant l’obélisque 91770 Saint-Vrain Saint-Vrain 91770 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:30:00+00:00 – 2023-10-28T19:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Saint-Vrain Autres Lieu Parking de la forêt, devant l’obélisque Adresse 91770 Saint-Vrain Ville Saint-Vrain Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Parking de la forêt, devant l’obélisque Saint-Vrain Departement Essonne

Parking de la forêt, devant l’obélisque Saint-Vrain Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vrain/

Contes et légendes (qui font peur)! Parking de la forêt, devant l’obélisque 2023-10-28 was last modified: by Contes et légendes (qui font peur)! Parking de la forêt, devant l’obélisque Parking de la forêt, devant l’obélisque 28 octobre 2023 devant l’obélisque Saint-Vrain Parking de la forêt Saint-Vrain

Saint-Vrain Essonne