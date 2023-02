Biodiversité botanique de la Butte Saint-Martin Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Étréchy Catégories d’Évènement: Essonne

Biodiversité botanique de la Butte Saint-Martin Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray), 14 mai 2023, Étréchy. Biodiversité botanique de la Butte Saint-Martin Dimanche 14 mai, 14h00 Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Au fil d’une promenade à la Butte Saint-Martin, nous ferons l’inventaire et la description des plantes rencontrées en chemin : arbres, arbustes, plantes à fleurs, fougères, mousses… Des plus imposantes aux plus chétives, toutes les espèces de plantes jouent leur rôle dans l’écosystème. Certaines sont connues de tous mais beaucoup restent anonymes pour la plupart des promeneurs. Une première initiation aux critères de détermination botanique. Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Route de Fontaineliveau 91580 Étréchy Étréchy 91580 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T12:00:00+00:00 – 2023-05-14T15:00:00+00:00

