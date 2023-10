Banquet d’automne du Foyer de Ski de Fond d’Argentière Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc, 14 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez nombreux à notre banquet d’automne organisé le 14 octobre à partir de 12h sur le parking de la FIS à Argentière..

2023-10-14 12:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. EUR.

Parking de La Fis

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and join us for our autumn banquet on October 14, starting at 12pm in the FIS parking lot in Argentière.

Asista a nuestro banquete de otoño el 14 de octubre a partir de las 12.00 horas en el aparcamiento FIS de Argentière.

Kommen Sie zahlreich zu unserem Herbstbankett, das am 14. Oktober ab 12 Uhr auf dem Parkplatz der FIS in Argentière veranstaltet wird.

