TOURNOI DE PETANQUE Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc, 2 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Sur le parking de la Fis à Argentière

10€ par personne en doublette

Inscription à partir de 11H

Début du concours 14H

BBQ et Buvette sur place

Au profit des jeunes du Club des sports d’Argentière.

2023-07-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 20:00:00. EUR.

Parking de La Fis

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



At the Fis parking lot in Argentière

10€ per person for doubles

Registration from 11H

Competition starts at 2pm

BBQ and refreshments on site

To benefit the young people of the Club des sports d’Argentière

En el aparcamiento Fis de Argentière

10 euros por persona en dobletes

Inscripción a partir de las 11h

Competición a partir de las 14h

Barbacoa y refrescos in situ

A beneficio de los jóvenes del Club Deportivo de Argentière

Auf dem Parkplatz von La Fis in Argentière.

10€ pro Person im Doppelpack.

Anmeldung ab 11H

Beginn des Wettbewerbs 14H

BBQ und Getränke vor Ort

Zugunsten der Jugendlichen des Sportclubs von Argentière

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc