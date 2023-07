Sortie naturaliste en forêt de Fontainebleau Parking de la feuillardière Noisy-sur-École, 22 août 2023, Noisy-sur-École.

Sortie naturaliste en forêt de Fontainebleau Mardi 22 août, 16h00 Parking de la feuillardière Tarifs : adulte 15€ ; enfant 10€

Depuis des promontoires croisés au détour de sentiers et des platières, vous serez époustouflés par les horizons forestiers de pins, de chênes et de bouleaux. J’y présenterai ses paysages naturels d’exception et sa végétation de landes suivant une approche naturaliste, didactique et ludique tout au long d’une randonnée variée et dépaysante.

Durée : 3h00

Activité organisée par nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-naturaliste-en-foret-de-fontainebleau

Parking de la feuillardière Parking de la feuillardière Noisy-sur-École 77123 Seine-et-Marne IDF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T16:00:00+02:00 – 2023-08-22T19:00:00+02:00

Nature Randonnée nature