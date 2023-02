Découverte du patrimoine naturel en forêt de Ferrières Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) Favières Catégories d’Évènement: Favières

Seine-et-Marne

Découverte du patrimoine naturel en forêt de Ferrières Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658), 18 mars 2023, Favières. Découverte du patrimoine naturel en forêt de Ferrières Samedi 18 mars, 10h00 Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) Venez découvrir la forêt régionale de Ferrières accompagnés d’une animatrice nature. Vous y apprendrez à reconnaître ce qui compose son patrimoine naturel ! Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) 77220 Favières Favières 77220 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:00:00+00:00 – 2023-03-18T11:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Favières, Seine-et-Marne Autres Lieu Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) Adresse 77220 Favières Ville Favières Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) Favières Departement Seine-et-Marne

Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) Favières Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/favieres/

Découverte du patrimoine naturel en forêt de Ferrières Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) 2023-03-18 was last modified: by Découverte du patrimoine naturel en forêt de Ferrières Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) Parking de la D21 (GPS 48.797798, 2.729658) 18 mars 2023 2.729658) Favières Favières Parking de la D21 (GPS 48.797798

Favières Seine-et-Marne