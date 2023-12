La ronde du Sargailhouse Parking de la Chênaie Coarraze, 17 mars 2024, Coarraze.

Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 15:00:00

Organisée par l’association de parents d’élèves Asso’s Parents Action, la ronde est une course en pleine nature conviviale et aux profits des enfants de l’école de Coarraze.

Les « Courses du Sargailhouse », sont plus précisément des trails de 6km et 12 km. Deux distances possibles sur les coteaux de Coarraze à choisir en fonction de votre forme physique. Dans tous les cas, les Pyrénées seront là pour le plaisir des yeux!

Deux boucles des enfants (1,5km et 3 km) et une marche de 6 km complètent le panel proposé pour faire profiter toute la famille de l’évènement..

Organisée par l’association de parents d’élèves Asso’s Parents Action, la ronde est une course en pleine nature conviviale et aux profits des enfants de l’école de Coarraze.

Les « Courses du Sargailhouse », sont plus précisément des trails de 6km et 12 km. Deux distances possibles sur les coteaux de Coarraze à choisir en fonction de votre forme physique. Dans tous les cas, les Pyrénées seront là pour le plaisir des yeux!

Deux boucles des enfants (1,5km et 3 km) et une marche de 6 km complètent le panel proposé pour faire profiter toute la famille de l’évènement.

Organisée par l’association de parents d’élèves Asso’s Parents Action, la ronde est une course en pleine nature conviviale et aux profits des enfants de l’école de Coarraze.

Les « Courses du Sargailhouse », sont plus précisément des trails de 6km et 12 km. Deux distances possibles sur les coteaux de Coarraze à choisir en fonction de votre forme physique. Dans tous les cas, les Pyrénées seront là pour le plaisir des yeux!

Deux boucles des enfants (1,5km et 3 km) et une marche de 6 km complètent le panel proposé pour faire profiter toute la famille de l’évènement.

EUR.

Parking de la Chênaie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay