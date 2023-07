Les estivales de la Nature : A la découverte de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du Pressoir Parking de la chaussée de Pommiers Thouars, 25 juillet 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dépaysante et secrète,la vallée du Pressoir est un écrin de verdure. Riche de cortèges végétaux et animaux très variés, c’est plus d’un millier d’espèces qui se développe dans ces milieux fragiles. Des espèces végétales rares, d’innombrables insectes, oiseaux, mammifères, en font un site remarquable.

2023-07-25

Parking de la chaussée de Pommiers Rue de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Pressoir valley is a haven of peace and tranquillity. Rich in a wide variety of plant and animal life, over a thousand species thrive in these fragile environments. Rare plant species and countless insects, birds and mammals make this a remarkable site

El valle del Pressoir es un remanso de paz y tranquilidad, un remanso de verdor. Con una rica variedad de plantas y animales, más de mil especies prosperan en estos frágiles entornos. Raras especies vegetales e innumerables insectos, aves y mamíferos hacen de este lugar un sitio extraordinario

Das Tal von Le Pressoir ist ein grünes Schmuckkästchen. Es ist reich an sehr unterschiedlichen Pflanzen- und Tierarten und beherbergt mehr als tausend Arten, die sich in diesem empfindlichen Lebensraum entwickeln. Seltene Pflanzenarten, unzählige Insekten, Vögel und Säugetiere machen das Tal zu einem bemerkenswerten Ort

