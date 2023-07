Les estivales de la Nature : Mousses et fougères de la Vallée du Pressoir Parking de la chaussée de Pommiers Thouars, 4 juillet 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

De l’humidité et de l’ombrage pour les fougères, un substrat dur et du soleil pour les lichens. Les mousses ont besoin de tout ça. Lors de cette balade nature un regard particulier sera porté sur ces espèces fascinantes..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . EUR.

Parking de la chaussée de Pommiers Rue de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Moisture and shade for ferns, hard substrate and sunlight for lichens. Mosses need all this. During this nature walk, a special look will be taken at these fascinating species.

Humedad y sombra para los helechos, un sustrato duro y luz solar para los líquenes. Los musgos lo necesitan todo. En este paseo por la naturaleza nos acercaremos a estas fascinantes especies.

Feuchtigkeit und Schatten für Farne, ein hartes Substrat und Sonne für Flechten. Moose brauchen all das. Bei diesem Naturspaziergang wird ein besonderer Blick auf diese faszinierenden Arten geworfen.

