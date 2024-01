Labyrinthe urbain : Game Over Parking de la cathédrale Mâcon, lundi 19 février 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2024-02-19 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:45:00

Découvrez le parcours immersif « Game Over » des animations Ludicaches en famille.

Synopsis : Estelle et ses amis ont découvert une nouvelle application appelée « Game Over », qui leur permettait d’organiser des sorties en groupe. Après avoir partagé le lien avec tous ses amis, ils ont commencé à jouer. Cependant, après seulement 15 minutes, ils ont réalisé qu’ils étaient piégés dans des niveaux maudits et qu’il fallait s’échapper.

Parking de la cathédrale Place Lamartine

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



