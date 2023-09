Chantier 48h nature, restauration de pelouses Parking de la cascade de Pommiers Thouars, 30 septembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dans le cadre des 48h nature et de la gestion de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du Pressoir, venez participer à la restauration d’habitats d’intérêt communautaire : les pelouses. Chacun est invité à emmener son propre matériel (gants, fourche, débroussailleur, petite tronçonneuse..).

2023-09-30

Parking de la cascade de Pommiers Rue de Pommiers

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the 48h nature program and the management of the Vallée du Pressoir sensitive natural area, come and take part in the restoration of grassland habitats of community interest. Everyone is invited to bring their own equipment (gloves, pitchfork, brushcutter, small chainsaw, etc.)

En el marco de las 48h Naturaleza y de la gestión del espacio natural sensible de la Vallée du Pressoir, participe en la restauración de hábitats de pastizales de interés comunitario. Se invita a todos a traer su propio material (guantes, horca, desbrozadora, pequeña motosierra, etc.)

Im Rahmen der 48h nature und der Verwaltung des Espace Naturel Sensible de la Vallée du Pressoir können Sie bei der Wiederherstellung von Lebensräumen von gemeinschaftlichem Interesse mithelfen: den Rasenflächen. Jeder ist eingeladen, seine eigene Ausrüstung mitzubringen (Handschuhe, Mistgabel, Freischneider, kleine Kettensäge…)

