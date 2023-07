FESTIIVITÉS DU 13 JUILLET À SAINTE-SUZANNE Parking de la Butte Verte Sainte-Suzanne-et-Chammes, 13 juillet 2023, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Sainte-Suzanne-et-Chammes,Mayenne

Soirée festive dans la cité médiévale de Sainte-Suzanne.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Parking de la Butte Verte

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire



Festive evening in the medieval town of Sainte-Suzanne

Velada festiva en la ciudad medieval de Sainte-Suzanne

Festlicher Abend in der mittelalterlichen Stadt Sainte-Suzanne

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire