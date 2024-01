Foire aux paniers et à la vannerie Parking de la Banège Issigeac, dimanche 21 juillet 2024.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 09:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

Dans un cadre bucolique et naturel à 2 pas du cœur d’Issigeac, venez découvrir les techniques de fabrication des paniers en osier ainsi que les diverses créations qui vont du traditionnel « bouyricou » périgourdin à des réalisations plus contemporaines. Démonstrations et animations.

Dans un cadre bucolique et naturel à deux pas du cœur d’Issigeac, venez découvrir les techniques de fabrication des paniers en osier ainsi que les diverses créations qui vont du traditionnel « bouyricou » périgourdin à des réalisations plus contemporaines. Une trentaine d’exposants qui viennent de toute la France, d’Espagne et de Belgique !

Ateliers enfants gratuits : création d’un bracelet en jonc. Animés par Claire Rigaud de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Concours du plus beau stand.

Tombola (plusieurs tirages dans la journée).

Une restauration sur place vous permettra de vous restaurer tout le long de la journée.

.

Parking de la Banège

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides