Téléthon | Marche solidaire Parking de la Banège Issigeac, 4 décembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Comme les années précédentes, Issigeac entend être partie prenante pour le Téléthon. Le thème de ce Téléthon 2023 est « Le muscle ». nous espérons donc une opération musclée. Pour cette journée, une marche solidaire de 5 km et 8 km sont organisées.

Tous les dons et recette réservés à l’AFM Téléthon..

Parking de la Banège

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As in previous years, Issigeac intends to play an active role in the Telethon. The theme of this year’s Telethon 2023 is « Muscle », so we’re hoping for a muscular operation. For the day, a 5 km and an 8 km solidarity walk are being organized.

All donations and proceeds will be donated to the AFM Téléthon.

Como en años anteriores, Issigeac tiene la intención de desempeñar un papel activo en el Teletón. El tema del Téléthon 2023 de este año es « Músculo », por lo que esperamos un evento lleno de acción. Se ha organizado una marcha solidaria de 5 km y otra de 8 km.

Todas las donaciones y recaudaciones se destinarán al Téléthon de la AFM.

Wie in den vergangenen Jahren beabsichtigt Issigeac, sich am Telethon zu beteiligen. Das Thema des Telethons 2023 lautet « Muskeln ». Wir hoffen daher auf eine muskulöse Aktion. Für diesen Tag werden ein 5 km und ein 8 km langer Solidaritätsmarsch organisiert.

Alle Spenden und Einnahmen sind für den AFM Telethon reserviert.

