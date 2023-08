16ème vide-armoire automne/hiver et vide-grenier Parking de la Banège Issigeac, 8 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

L’Amicale Laïque d’Issigeac organise un vide grenier réservé aux particuliers. Venez nombreux !

Sous le chapiteau vous retrouverez ( vêtements, chaussures, linge de maison et quelques accessoires) à l’extérieur vous retrouverez de tout !

Inscription uniquement sur dossier à partir du 1er septembre, date limite le 4 octobre.

Pas de pré-inscription ni d’inscription sur place, le jour même..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Parking de la Banège Place de la Baleine

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque d’Issigeac is organizing a garage sale for private individuals only. Come one, come all!

Under the big top you’ll find (clothes, shoes, household linen and some accessories) and outside you’ll find everything!

Registration by application only from September 1, deadline October 4.

No pre-registration or on-site registration on the day.

La Amicale Laïque d’Issigeac organiza una venta de garaje sólo para particulares. ¡Venga uno, vengan todos!

Bajo la carpa encontrarás (ropa, zapatos, ropa de casa y algunos accesorios) ¡fuera encontrarás de todo!

Inscripción previa solicitud únicamente a partir del 1 de septiembre, fecha límite el 4 de octubre.

No se admiten preinscripciones ni inscripciones in situ el mismo día.

Die Amicale Laïque von Issigeac organisiert einen Flohmarkt nur für Privatpersonen. Kommen Sie zahlreich!

Im Festzelt finden Sie Kleidung, Schuhe, Haushaltswäsche und einige Accessoires. Draußen finden Sie alles, was das Herz begehrt

Anmeldung nur mit Unterlagen ab dem 1. September, Anmeldeschluss ist der 4. Oktober.

Keine Voranmeldung und keine Anmeldung vor Ort am selben Tag.

Mise à jour le 2023-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides