Matinée Nettoyons la Nature Parking de la Bane Vinsobres, 23 septembre 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

Matinée nettoyons la nature organisé par le CATV.

RDV au parking de la Bane à 8h45..

2023-09-23 08:45:00

Parking de la Bane

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Morning clean-up organized by CATV.

Meet at the Bane parking lot at 8:45 a.m.

Limpieza matinal organizada por CATV.

Punto de encuentro en el aparcamiento de Bane a las 8.45 h.

Matinée nettoyons la nature organisiert von der CATV.

Treffpunkt am Parkplatz La Bane um 8:45 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale