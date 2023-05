Randonnée culturelle dans le Rioumajou Parking de Frédancon, 2 septembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Une découverte du patrimoine en randonnant autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Organisée par l’association des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Durée 4h. Prévoir chaussures de marche.

Uniquement sur réservation avant la veille avant 17h au 06 42 17 66 31.

2023-09-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

Parking de Frédancon SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A discovery of the heritage by walking around the paths of Saint-Jacques-de-Compostelle

Organized by the association of the roads to Santiago de Compostela

With a guide-lecturer from the Pays d’art et d’histoire.

Duration: 4 hours. Please bring walking shoes.

Only on reservation before 5 pm the day before at 06 42 17 66 31

Descubra nuestro patrimonio recorriendo los caminos de Santiago de Compostela.

Organizado por la asociación des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Con un guía del Pays d’art et d’histoire.

Duración: 4 horas. Se ruega llevar calzado de senderismo.

Las reservas deben realizarse antes de las 17.00 horas del día anterior llamando al 06 42 17 66 31

Eine Entdeckung des Kulturerbes durch Wanderungen auf den Wegen von Santiago de Compostela.

Organisiert von der Association des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mit einer Fremdenführerin und Referentin des Pays d’art et d’histoire.

Dauer 4 Stunden. Wanderschuhe müssen mitgebracht werden.

Nur mit Reservierung bis zum Vortag vor 17 Uhr unter 06 42 17 66 31

Mise à jour le 2023-05-26 par CDT65|CDT65