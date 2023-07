Visite commentée du chantier de Ciné 32 Parking de Circa Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Visite commentée du chantier de Ciné 32 Samedi 16 septembre, 14h00 Parking de Circa Gratuit. Entrée libre. 20 personnes maximum en simultané.

Suite à l’incendie du 29 juillet 2021, un chantier de reconstruction a été amorcé sur le site du cinéma d’Auch. Profitant de ces opérations, la structure agrandit ses locaux et augmente sa capacité d’accueil. Pour les Journées européennes du patrimoine, Sylvie Buscail, directrice de Ciné 32, vous propose de la suivre pour découvrir le chantier en cours et le projet derrière les travaux. Vous irez au-delà des espaces accessibles au public et pénétrerez même dans la salle de projection où toute la magie opère !

Parking de Circa Allée des Arts, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Parking ouvert tous les jours de la semaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

©Ciné 32