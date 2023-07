Découverte du patrimoine en véhicule électrique Parking de Circa Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Découverte du patrimoine en véhicule électrique Parking de Circa Auch, 16 septembre 2023, Auch. Découverte du patrimoine en véhicule électrique 16 et 17 septembre Parking de Circa Gratuit. Sur inscription. Le « V.E. je le veux » propose d’organiser des circuits de découverte des actions qui seront mises à l’honneur à l’occasion de ces deux journées. Ces circuits, réalisés en « covoiturage solidaire » à bord de voitures 100 % électriques, contribueront également à sensibiliser les participants aux avantages de ce transport décarboné. Parking de Circa Allée des Arts, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 03 09 67 »}] Parking ouvert tous les jours de la semaine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

