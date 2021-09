Parking Day 2021 Caen, 17 septembre 2021, Caen.

Parking Day 2021 2021-09-17 12:00:00 12:00:00 – 2021-09-17 22:00:00 22:00:00

Caen Calvados

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à toutes et à tous il mobilise citoyen·nes, étudiant·es, artistes, architectes, activistes, etc. pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.

Au programme : des aménagements et des constructions (workshop étudiant, aménagement avec du mobilier de récupération, installation d’artistes…), de nombreux ateliers (yoga, couture, cyanotypes, briques en terre crue, fabrication zéro déchet, semis de radis, bombes à graine…), des expositions (peinture, graphisme, histoire de la ville et du quartier), des balades commentées dans le quartier, de la danse, de la musique, une buvette, etc.

Sont mobilisé·es : Bande de sauvages, Pierre Bonard (guide conférencier), Caen ça Swing, des résident·es de la Centrifugeuz, la Coop 5 pour 100, le CPIE Vallée de l’Orne, Valérie Deschamps (yoga), Cyprien Desrez (artiste), Gilgogué (artiste), l’ESAM Caen/Cherbourg, Pierre Larrat (graphiste), La Maison, Adrien Melchior (musicien), le Pavillon, Reinold Onfroy (artiste), Territoires pionniers, Zeste de Couture.

Un événement coordonné par Territoires pionniers avec le soutien de la DRAC Normandie et en collaboration avec la Ville de Caen.

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à toutes et à tous il mobilise citoyen·nes, étudiant·es, artistes, architectes, activistes, etc. pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés, artistiques et…

territoirespionniers.man@gmail.com

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à toutes et à tous il mobilise citoyen·nes, étudiant·es, artistes, architectes, activistes, etc. pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.

Au programme : des aménagements et des constructions (workshop étudiant, aménagement avec du mobilier de récupération, installation d’artistes…), de nombreux ateliers (yoga, couture, cyanotypes, briques en terre crue, fabrication zéro déchet, semis de radis, bombes à graine…), des expositions (peinture, graphisme, histoire de la ville et du quartier), des balades commentées dans le quartier, de la danse, de la musique, une buvette, etc.

Sont mobilisé·es : Bande de sauvages, Pierre Bonard (guide conférencier), Caen ça Swing, des résident·es de la Centrifugeuz, la Coop 5 pour 100, le CPIE Vallée de l’Orne, Valérie Deschamps (yoga), Cyprien Desrez (artiste), Gilgogué (artiste), l’ESAM Caen/Cherbourg, Pierre Larrat (graphiste), La Maison, Adrien Melchior (musicien), le Pavillon, Reinold Onfroy (artiste), Territoires pionniers, Zeste de Couture.

Un événement coordonné par Territoires pionniers avec le soutien de la DRAC Normandie et en collaboration avec la Ville de Caen.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par