Caen – Rue Gémare, le vendredi 17 septembre à 12:00

Envie d’ateliers, de balades commentées, de buvette et de bonne humeur ? Rendez-vous le vendredi 17 septembre de 12h00 à 22h00 dans le quartier des Quatrans pour Parking Day. PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à toutes et à tous, il mobilise citoyen·nes, étudiant·es, artistes, architectes, activistes, etc. pour transformer temporairement des places de parking payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux. Au programme : des aménagements et des constructions (workshop étudiant, aménagement avec du mobilier de récupération, installation d’artistes…), de nombreux ateliers (yoga, couture, cyanotypes, briques en terre crue, fabrication zéro déchet, semis de radis, bombes à graine…), des expositions (peinture, graphisme, histoire de la ville et du quartier), des balades commentées dans le quartier, de la danse, de la musique, une buvette, etc. Sont mobilisé·es : Café Sauvage, Pierre Bonard (guide conférencier), Caen Ça Swing, Collectif La Centrifugeuz, La Coop 5 pour 100 , CPIE Vallée de l’Orne, Valérie Deschamps Yoga Massage, Cyprien Desrez (artiste), Gilgogué (artiste), Ésam Caen/Cherbourg, Pierre Larrat (graphiste), La Maison, Adrien Melchior (musicien), Le Pavillon # presqu’île de Caen, Reinold Onfroy (artiste), Territoires pionniers I Maison de l’architecture – Normandie, Zeste de couture créations artisanales sacs accessoires.

Entrée Libre

Journée mondiale de réappropriation conviviale, artistique et engagée de place de parking

Caen – Rue Gémare Rue gémare, Caen Caen Calvados



2021-09-17T12:00:00 2021-09-17T22:00:00