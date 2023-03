Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Chauves-souris, demoiselles de la nuit Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Boissy-Mauvoisin Catégories d’Évènement: Boissy-Mauvoisin

Yvelines

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Chauves-souris, demoiselles de la nuit Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue), 26 août 2023, Boissy-Mauvoisin. Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Chauves-souris, demoiselles de la nuit Samedi 26 août, 20h30 Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Méconnues et jouissant d’une mauvaise image, les chauves-souris sont pourtant des animaux bien sympathiques ! Lors de cette sortie nocturne, balayez vos a priori et venez vous émerveiller devant ces petits mammifères et leur mode de vie surprenant. Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Grande rue 78200 Boissy-Mauvoisin Boissy-Mauvoisin 78200 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T20:30:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00

2023-08-26T20:30:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00 chiroptere chauve-souris pxhere

Détails Catégories d’Évènement: Boissy-Mauvoisin, Yvelines Autres Lieu Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Adresse Grande rue 78200 Boissy-Mauvoisin Ville Boissy-Mauvoisin Departement Yvelines Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Boissy-Mauvoisin

Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Boissy-Mauvoisin Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boissy-mauvoisin/

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Chauves-souris, demoiselles de la nuit Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) 2023-08-26 was last modified: by Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris : Chauves-souris, demoiselles de la nuit Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Parking Dauphine, via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) 26 août 2023 Boissy-Mauvoisin Parking Dauphine via chemin des 8 routes (accès entre les N° 60 et 62 de la Grande Rue) Boissy-Mauvoisin

Boissy-Mauvoisin Yvelines