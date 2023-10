Cet évènement est passé Balade littorale et oiseaux marins à Giens Parking Darboussière, 176 chemin de la table ronde, 83400 Hyères Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Cette sortie / randonnée vous permettra d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité marine notamment du rôle de la Posidonie. La balade sera rythmée par des points d'observation pour découvrir les oiseaux marins et des menaces qui pèsent sur eux. Vous cheminerez par le sentier longeant les falaises maritimes, par la forêt et surplomberez la presqu'île avec de très beaux points de vue !

Adulte : 13,50 €.

Durée : 3h15

Activité organisée par Centrale de réservation Hyères Tourisme – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-littorale-et-oiseaux-marins-a-giens

Parking Darboussière, 176 chemin de la table ronde, 83400 Hyères

2023-06-07T10:45:00+02:00 – 2023-06-07T14:00:00+02:00

