Nichoirs pour abeilles maçonnes Parking côté plaine maraichère, avant centre équestre (GPS : 49°0’15.342″ N 2°13’41.118″ E), 26 mars 2023, Le Plessis-Bouchard. Nichoirs pour abeilles maçonnes Dimanche 26 mars, 14h30 Parking côté plaine maraichère, avant centre équestre (GPS : 49°0’15.342″ N 2°13’41.118″ E) Après un petit parcours dans la plaine de Boissy pour découvrir les premiers pollinisateurs du printemps, venez participer à un atelier de fabrication de nichoirs pour osmies, plus communément appelée « abeilles maçonnes ». Vous repartirez avec votre création qui pourra accueillir dans votre jardin ces abeilles actives uniquement au début du printemps.

Prévoir si possible un morceau de bois d’environ 10 x 7 x 7 cm en évitant les bois de résineux. Autre matériel fourni. Parking côté plaine maraichère, avant centre équestre (GPS : 49°0’15.342″ N 2°13’41.118″ E) Chemin de la Plaine 95130 Le Plessis-Bouchard Le Plessis-Bouchard 95130 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T12:30:00+00:00 – 2023-03-26T15:30:00+00:00

