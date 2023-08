Randonnée accompagnée – Club de randonnée de Saint-Jouvent Parking Compreignac, 4 novembre 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Circuit le Tour du bourg. 9,4 km, 2h30. RDV parking Saint-Jouvent à 13h15 ou parking église Compreignac 13h30..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

Parking Place de l’Église

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tour of the village. 9.4 km, 2h30. RDV Saint-Jouvent parking lot at 13:15 or Compreignac church parking lot 13:30.

Recorrido por el pueblo. 9,4 km, 2h30. Aparcamiento RDV Saint-Jouvent a las 13:15 o aparcamiento de la iglesia de Compreignac a las 13:30.

Rundgang le Tour du bourg. 9,4 km, 2,5 Stunden. RDV Parkplatz Saint-Jouvent um 13.15 Uhr oder Parkplatz Kirche Compreignac 13.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Monts du Limousin