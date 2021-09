Chilly-Mazarin Parc des champs foux Chilly-Mazarin, Essonne Parking – Compagnie MKCD Parc des champs foux Chilly-Mazarin Catégories d’évènement: Chilly-Mazarin

Céline et Laurent ont deux enfants, Élodie et Quentin. Quentin est ami avec Thomas, qui bosse à l’hyper avec Céline. Thomas s’apprête à faire quelque chose qui bouleversera leurs existences, ainsi que celles de Jeanne, Almira, Lamia, Justine, Stéphane, Sylvie, Jules, Amélie, Annabelle, Lydie, Catherine, Baptiste… Parking raconte l’histoire de 17 personnes, d’un hypermarché, de prises de conscience, d’éveils brutaux et définitifs, de chagrins et de joies. Durée : 1H20 – Tout Public à partir de 12 ans Accès libre Samedi 18 Septembre à 14h30 Rendez vous au parking du Parc des champs foux 91380 Chilly-Mazarin

