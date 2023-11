Patinoire de glace Parking Clémenceau Biscarrosse, 15 décembre 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

La Patinoire de Noël de Biscarrosse s’inscrit idéalement au cœur des fêtes de fin d’année avec un programme d’animations féerique.

Horaires & jours d’ouverture hors vacances scolaires

– lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-19h

– mercredi, samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h

Horaires & jours d’ouverture en vacances scolaires : tous les jours 10h-13h/14h-19h

Les 25 décembre et 1er janvier ouverture uniquement 15h-19h

Ouvertures spéciales nocturnes : 16, 23, 27, 30 décembre et 3 et 6 janvier 21h-24h

Matinées réservées aux enfants accompagnés

– 26 décembre et 2 janvier 10h-12h pour les 2-6 ans

– 28 décembre et 4 janvier 10h-12h pour les 6-10 ans

Location des patins comprise dans le tarif (taille maxi 49)

Port des gants obligatoire et casques fortement conseillés

Le vendredi 15 décembre l’intégralité des recettes de la journée sera reversée à l’AFM dans le cadre du téléthon..

2023-12-15 fin : 2024-01-07 . EUR.

Parking Clémenceau av G. Clémenceau

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Biscarrosse Christmas Skating Rink is the perfect place to celebrate the festive season, with a magical program of events.

Opening times & days outside school vacations

– monday, Tuesday, Thursday and Friday 4pm-7pm

– wednesday, Saturday and Sunday 10h-13h/14h-19h

Opening times and days during school vacations: daily 10am-1pm/14pm-19pm

December 25 and January 1 opening only 3pm-7pm

Special evening openings: December 16, 23, 27, 30 and January 3 and 6, 9pm-24pm

Mornings reserved for accompanied children

– december 26 and January 2 10am-12pm for 2-6 year-olds

– december 28 and January 4 10am-12pm for 6-10 year-olds

Skate rental included (max. size 49)

Gloves mandatory and helmets strongly recommended

On Friday December 15, all proceeds from the day’s activities will be donated to the AFM telethon.

La Pista de Patinaje de Navidad de Biscarrosse es la manera perfecta de celebrar las fiestas, con un encantador programa de eventos.

Horarios y días de apertura fuera de las vacaciones escolares

– lunes, martes, jueves y viernes 16h-19h

– miércoles, sábado y domingo 10h-13h/14h-19h

Horario y días de apertura durante las vacaciones escolares: todos los días de 10h-13h/14h-19h

25 de diciembre y 1 de enero: abierto sólo de 15.00 a 19.00 h

Aperturas nocturnas especiales: 16, 23, 27, 30 de diciembre y 3 y 6 de enero de 21.00 a 24.00 h

Mañanas reservadas a los niños acompañados

– 26 de diciembre y 2 de enero: de 10.00 a 12.00 h para niños de 2 a 6 años

– 28 de diciembre y 4 de enero de 10.00 a 12.00 h para niños de 6 a 10 años

Alquiler de patines incluido en el precio (talla máxima 49)

Guantes obligatorios y casco muy recomendable

El viernes 15 de diciembre, todos los beneficios de la jornada se donarán a la AFM en el marco del Telemaratón.

Die Weihnachtseisbahn von Biscarrosse passt mit ihrem märchenhaften Unterhaltungsprogramm ideal in die Vorweihnachtszeit.

Öffnungszeiten & Tage außerhalb der Schulferien

– montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 16:00-19:00 Uhr

– mittwoch, Samstag und Sonntag 10:00-13:00/14:00-19:00 Uhr

Öffnungszeiten & -tage in den Schulferien: täglich 10h-13h/14h-19h

Am 25. Dezember und 1. Januar Öffnung nur 15h-19h

Nächtliche Sonderöffnungen: 16., 23., 27. und 30. Dezember sowie 3. und 6. Januar 21.00-24.00 Uhr

Vormittage nur für Kinder in Begleitung

– 26. Dezember und 2. Januar 10-12 Uhr für Kinder von 2-6 Jahren

– 28. Dezember und 4. Januar 10:00-12:00 Uhr für 6- bis 10-Jährige

Schlittschuhverleih im Preis inbegriffen (max. Größe 49)

Handschuhe sind Pflicht und Helme werden dringend empfohlen

Am Freitag, den 15. Dezember werden alle Einnahmen des Tages im Rahmen des Telethons an die AFM gespendet.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Grands Lacs