Randonnée des goupils Parking « Chez Bernardeau » Champniers

Vienne Randonnée des goupils Parking « Chez Bernardeau » Champniers, 9 novembre 2023, Champniers. Champniers,Vienne Circuit « Le Vieux Cormenier ».

Rendez-vous à 14h..

Parking « Chez Bernardeau »

Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Circuit « Le Vieux Cormenier ».

Meet at 2pm. Sendero « Le Vieux Cormenier ».

Encuentro a las 14.00 horas. Rundgang « Le Vieux Cormenier ».

