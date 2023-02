Spécial Halloween : balade nocturne dans le Mont Guichet Parking Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Spécial Halloween : balade nocturne dans le Mont Guichet Mardi 31 octobre, 18h00

sur inscription Il vient un moment où le soleil laisse place à la nuit mais en forêt la vie continue.

Découvrez les mystères de la vie crépusculaire et nocturne de l’ENR Mont Guichet.

Vous déambulerez à la lueur de la lune et des bougies, et sous le regard discret des êtres de la forêt, des légendes vous seront contées. Parking Chemin du Beauzet 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:00:00+00:00 – 2023-10-31T20:00:00+00:00

Parking Adresse Chemin du Beauzet 77500 Chelles Age minimum 7 Age maximum 77

